Quando il Cesena va a giocare al San Nicola di Bari scatta il flash back al 17 aprile 1994 quando i bianconeri vinsero per 1-0 in un match da guerriglia con rete alla mezz’ora del primo tempo dello stopper Calcaterra, ma a fine match scoppiò una mega rissa in campo: calci, pugni tra atleti delle opposte fazioni e per i romagnoli sei giornate di squalifica a Piraccini, cinque a Biato (ridotte a quattro), inoltre quattro all’attaccante di casa Tovalieri. Le immagini televisive mostrarono chiaramente che tale verdetto non fu equo, anche altri giocatori pugliesi erano coinvolti nel Far West finale ma non valevano come prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel 1994 la sfida che finì in rissa