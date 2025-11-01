Negozi in crisi per scelte inadeguate

FOLIGNO "La città sta attraversando una delle crisi più drammatiche degli ultimi anni: 25 negozi hanno chiuso in soli 6 mesi, con ben 110 saracinesche abbassate nel centro storico". Cosi il Pd comunale. "Sono numeri che raccontano, più delle parole, la profonda difficoltà in cui versa il commercio cittadino – continuano i dem –. Di fronte a questa emergenza, l’amministrazione Zuccarini ha risposto con una nota che definire inadeguata è un eufemismo. Invece di assumersi la responsabilità politica della situazione e presentare soluzioni concrete, la Giunta si è rifugiata dietro giustificazioni generiche, attribuendo la crisi a “fenomeni mondiali” e al commercio online, come se questo esonerava chi governa dal dovere di intervenire con politiche attive di sostegno al territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

