Negozi in crisi per scelte inadeguate
FOLIGNO "La città sta attraversando una delle crisi più drammatiche degli ultimi anni: 25 negozi hanno chiuso in soli 6 mesi, con ben 110 saracinesche abbassate nel centro storico". Cosi il Pd comunale. "Sono numeri che raccontano, più delle parole, la profonda difficoltà in cui versa il commercio cittadino – continuano i dem –. Di fronte a questa emergenza, l’amministrazione Zuccarini ha risposto con una nota che definire inadeguata è un eufemismo. Invece di assumersi la responsabilità politica della situazione e presentare soluzioni concrete, la Giunta si è rifugiata dietro giustificazioni generiche, attribuendo la crisi a “fenomeni mondiali” e al commercio online, come se questo esonerava chi governa dal dovere di intervenire con politiche attive di sostegno al territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Leggi su Tgr Abruzzo Piccoli negozi alimentari in crisi Passa anche da Teramo la difficoltà di queste attività economiche, con un calo tra il 6 e il 10 per cento degli esercizi e la diminuzione del fatturato - facebook.com Vai su Facebook
Piccoli negozi alimentari in crisi - X Vai su X
Napoli, negozi abbigliamento Barbaro, tutti assolti: «La crisi dietro il fallimento» - Una assoluzione piena, con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste» al termine del processo per il fallimento dei negozi di abbigliamento Barbaro. Secondo ilmattino.it
Negozi, duelli e ricette: ma la crisi non se ne va - La crisi del commercio e la desertificazione del centro storico, con la presentazione in consiglio comunale della mozione sulla revisione dei regolamenti per il commercio a firma del consigliere Lega, ... Scrive ilrestodelcarlino.it