Nebbia il volo Ryanair per Perugia deviato ad Ancona 5 ore da Cagliari all’Umbria

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 1 novembre 2025 – Una sorta di odissea per i passeggeri del volo Fr 01511 di Ryanair che questa mattina è partito dallo scalo di Cagliari per raggiungere Perugia. Decollato regolarmente alle 9.55 l'aereo ha tentato più volte l'atterraggio nello scalo umbro ma a causa della fitta nebbia è stato poi dirottato ad Ancona dove è arrivato alle 11.40. "Abbiamo volato per circa mezz'ora su Perugia poi ci hanno detto che, a causa della nebbia, saremmo atterrati ad Ancona – dice all'Ansa uno dei passeggeri sardi sul volo – una volta arrivati lì, i bus che ci avrebbero dovuti portare ad Ancona non erano ancora disponibili e solo dopo diverse ore, poco dopo le 14, ci hanno fatto salire su tre mezzi: un'organizzazione da rivedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nebbia il volo ryanair per perugia deviato ad ancona 5 ore da cagliari all8217umbria

© Lanazione.it - Nebbia, il volo Ryanair per Perugia deviato ad Ancona. “5 ore da Cagliari all’Umbria”

Scopri altri approfondimenti

Volo Ryanair dirottato ad Ancona per nebbia, odissea per passeggeri - Odissea per i passeggeri del volo Fr 01511 di Ryanair che questa mattina è partito dallo scagli di Cagliari per raggiungere Perugia. Secondo veratv.it

nebbia volo ryanair perugiaTroppa nebbia sulla pista, il volo Cagliari-Perugia atterra ad Ancona: odissea per passeggeri - È quanto accaduto questa mattina a i passeggeri del volo Ryanair FR 01511, partito da Cagliari e diretto a Perugia. Come scrive msn.com

nebbia volo ryanair perugiaVolo Cagliari-Perugia atterra ad Ancona, odissea per passeggeri - Odissea per i passeggeri del volo Fr 01511 di Ryanair che questa mattina è partito dallo scagli di Cagliari per raggiungere Perugia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nebbia Volo Ryanair Perugia