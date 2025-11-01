Nebbia il volo Ryanair per Perugia deviato ad Ancona 5 ore da Cagliari all’Umbria
Perugia, 1 novembre 2025 – Una sorta di odissea per i passeggeri del volo Fr 01511 di Ryanair che questa mattina è partito dallo scalo di Cagliari per raggiungere Perugia. Decollato regolarmente alle 9.55 l'aereo ha tentato più volte l'atterraggio nello scalo umbro ma a causa della fitta nebbia è stato poi dirottato ad Ancona dove è arrivato alle 11.40. "Abbiamo volato per circa mezz'ora su Perugia poi ci hanno detto che, a causa della nebbia, saremmo atterrati ad Ancona – dice all'Ansa uno dei passeggeri sardi sul volo – una volta arrivati lì, i bus che ci avrebbero dovuti portare ad Ancona non erano ancora disponibili e solo dopo diverse ore, poco dopo le 14, ci hanno fatto salire su tre mezzi: un'organizzazione da rivedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
