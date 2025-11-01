Nella notte la NBA ha introdotto, all’interno del contesto della regular season, la NBA Cup al pubblico. Giornata legata a otto partite che, certo, fanno parte del normale calendario, ma che contemporaneamente inaugurano la competizione che ha riscosso anche un certo successo e la cui introduzione è stata anche dovuta a un’ispirazione, di questo va dato atto e merito, delle coppe nazionali europee. Nel girone A è ancora notte per gli Indiana Pacers (0-5), che nonostante una prova di squadra tutto sommato accettabile perdono, travolti nel terzo quarto, dagli Atlanta Hawks (3-3) per 108-128. Bastano i 22 con 13 rimbalzi e 8 assist di Jalen Johnson e i 21 di Nickeil Alexander-Walker, per i Pacers 18 di Pascal Siakam e 17 di Jarace Walker. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers