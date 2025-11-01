NBA Cup | Doncic ne fa 44 nel successo dei Lakers I Bulls mettono la quinta

Los Angeles (Stati Uniti), 1° novembre 2025 – Nella notte di Halloween – festività molto sentita dai giocatori NBA, che tradizionalmente si presentano alla partita in costume – si è ufficialmente alzato il sipario sull’Emirates NBA Cup 2025 (le gare valgono però anche per la stagione regolare): miglior ritorno in campo non poteva esserci per Luka Doncic, rimasto ai box per tre partite a causa di un problema al dito e alla gamba. Il fuoriclasse sloveno ha infatti messo la sua inconfondibile firma sul secondo successo esterno di fila dei Los Angeles Lakers, i quali hanno sbancato Memphis battendo i Grizzlies 117-112 grazie soprattutto alla sua prestazione superlativa: il tabellino finale di Doncic recita 44 punti 12, rimbalzi e 6 assist che sono risultati determinanti per permettere ai californiani di risalire dal -14 di fine primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

