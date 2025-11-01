Nausea vomito e un decesso improvviso | lei muore e il marito gravissimo Cosa è successo

Un sospetto di avvelenamento scuote la comunità di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, dopo la morte improvvisa di una donna di 66 anni e il ricovero in gravi condizioni del marito, 69 anni. I due coniugi, residenti nella frazione di Alberoro, avrebbero accusato nella stessa notte forti sintomi gastrointestinali, tra cui nausea e vomito, ma solo dopo il secondo malore – quello dell’uomo – i familiari hanno collegato i due episodi e presentato una denuncia in questura chiedendo chiarezza. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha posto sotto sequestro l’abitazione della coppia. Indagini sui prodotti usati per la disinfestazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nausea, vomito e un decesso improvviso: lei muore e il marito gravissimo. Cosa è successo

