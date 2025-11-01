Nausea e vomito lei muore e il marito è grave | ipotesi avvelenamento familiari chiedono risposte

Sotto sequestro la casa di Monte San Savino dove una donna di 66 anni è morta improvvisamente e il marito, 69 anni, è stato ricoverato in ospedale con sintomi compatibili con un’intossicazione. La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

