Natalia Titova come sta oggi dopo la scoperta della malattia? Massimiliano Rosolino preoccupa e Magnini piange per lui

Donnapop.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spaccato di profonda emozione travolge Filippo Magnini: le sue lacrime in televisione per l’amico Massimiliano Rosolino fanno temere per la salute di Natalia Titova. Ecco cosa è accaduto. Leggi anche: Massimiliano Rosolino che malattia ha? Che problemi nasconde? Ecco la verità svelata da Magnini È stato uno dei momenti più intensi della puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 25 ottobre. Durante la serata, Filippo Magnini non è riuscito a trattenere la commozione dopo la sua esibizione in rumba, dedicando parole cariche di affetto all’amico e collega Massimiliano Rosolino, presente in sala come inviato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

natalia titova come sta oggi dopo la scoperta della malattia massimiliano rosolino preoccupa e magnini piange per lui

© Donnapop.it - Natalia Titova come sta oggi dopo la scoperta della malattia? Massimiliano Rosolino preoccupa e Magnini piange per lui

Altri contenuti sullo stesso argomento

natalia titova sta oggiNatalia Titova, chi è la moglie di Massimiliano Rosolino - La ballerina di origini russe è stata maestra di Ballando e insegnate nel talent Amici. Segnala libero.it

natalia titova sta oggiBallando con le stelle, come sta Natalia Titova? Le lacrime di Magnini per Rosolino - Le lacrime di Filippo Magnini per Massimiliano Rosolino hanno fatto preoccupare il pubblico di Ballando con le stelle, sembra c'entri Natalia Titova. Riporta libero.it

natalia titova sta oggiMassimiliano Rosolino e il suo momento difficile: "Non c'entra la relazione con Natalia Titova" - Dopo le lacrime di Filippo Magnini a Ballando con le stelle, molti si sono chiesti se l'ex nuotatore stia attraversando un problema di coppia con la mogile. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Natalia Titova Sta Oggi