Natalia Titova come sta oggi dopo la scoperta della malattia? Massimiliano Rosolino preoccupa e Magnini piange per lui

Uno spaccato di profonda emozione travolge Filippo Magnini: le sue lacrime in televisione per l’amico Massimiliano Rosolino fanno temere per la salute di Natalia Titova. Ecco cosa è accaduto. Leggi anche: Massimiliano Rosolino che malattia ha? Che problemi nasconde? Ecco la verità svelata da Magnini È stato uno dei momenti più intensi della puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 25 ottobre. Durante la serata, Filippo Magnini non è riuscito a trattenere la commozione dopo la sua esibizione in rumba, dedicando parole cariche di affetto all’amico e collega Massimiliano Rosolino, presente in sala come inviato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Natalia Titova come sta oggi dopo la scoperta della malattia? Massimiliano Rosolino preoccupa e Magnini piange per lui

