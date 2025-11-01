Hanno ottenuto gli arresti domiciliari i due giovani ascolani arrestati lo scorso 8 ottobre dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. E’ stato infatti accolto dal tribunale del Riesame di Ancona il ricorso presentato dai loro legali, avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino; per cui il 18enne e il 19enne torneranno nelle rispettive abitazioni con l’applicazione del braccialetto elettronico. Lo scorso 8 ottobre, a metà pomeriggio, i poliziotti hanno avuto la soffiata su un movimento strano a Porta Cappuccina riguardante un ingente quantitativo di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nascondevano chili di droga. Scattano i domiciliari per i giovani