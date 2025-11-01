Nasconde la droga in bocca prima del controllo ma viene scoperto e indica ai carabinieri lo spacciatore

Veronasera.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano circa le 4.30 di venerdì 31 ottobre, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cologna Veneta, impegnata in uno dei consueti servizi di controllo del territorio comunale, mentre passava da via Indipendenza ha notato un veicolo in sosta con tre persone sospette a bordo. I. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La bocca nasconde un DNA batterico mai visto prima - Ricercatori dell'Università di Tokyo hanno scoperto gli Inocles, enormi elementi genetici nascosti nella saliva umana con 350. Scrive tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Nasconde Droga Bocca Prima