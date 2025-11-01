Nasconde la droga in bocca prima del controllo ma viene scoperto e indica ai carabinieri lo spacciatore
Erano circa le 4.30 di venerdì 31 ottobre, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cologna Veneta, impegnata in uno dei consueti servizi di controllo del territorio comunale, mentre passava da via Indipendenza ha notato un veicolo in sosta con tre persone sospette a bordo. I. 🔗 Leggi su Veronasera.it
