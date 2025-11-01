Nasconde 6 chili di eroina e cocaina in cantina | arrestato 39enne a Fuorigrotta
La scoperta è stata effettuata dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio antidroga nel quartiere della periferia occidentale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un doppiofondo nella sua auto per nascondere cinque chili di cocaina: in manette a San Giuliano un 34enne
ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 23.10.25 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO -Si avvicina ai genitori e fa scattare il braccialetto elettronico: arrestato -Nasconde nel bosco 2,7 chili di cocaina e 3,8 chili di hashish: arrestato un 30enne -Grave incidente in viale
