Napoli volante si scontra con un Suv | morto un poliziotto

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un poliziotto. Intorno alle 2, lungo la strada di collegamento tra la Litoranea e via Nazionale, un Suv con a bordo sei giovani ha invaso la corsia opposta travolgendo una volante sulla quale si trovavano due agenti. L’auto è stata sbalzata di diversi metri e uno di loro, Aniello Scarpati, è morto sul colpo. Aveva 47 anni ed era sposato con tre figli. Il collega, Ciro Cozzolino, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

