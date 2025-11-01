Napoli volante si schianta contro Suv con 5 giovani | muore poliziotto grave il collega | L' incidente durante un inseguimento?
La vittima ha 47 anni, sposato con tre figli. Il collega sottoposto a un delicato intervento intervento chirurgico all'ospedale del Mare di Napoli. L'autista del Suv è fuggito dopo lo scontro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
