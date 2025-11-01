Un punto guadagnato grazie a Vanja che para un altro rigore. Azzurri spenti e sulle gambe, si fanno ingabbiare per un’ora anche se, penalty a parte, non hanno rischiato nulla. C’è poi l’ennesimo stop per Gilmour che ha fatto giocare la squadra senza regista per gran parte della gara. Un passo indietro a livello mentale rispetto a Inter e Lecce. Nel primo tempo l’inizio è con ritmi sostenuti. Il Como dal basso attacca con 8 effettivi e il Napoli che prova folate offensive approfittando degli spazi che i lariani lasciano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, un passo indietro a livello mentale. La buona notizia è il ritorno di Lukaku (anche fuori dal campo)