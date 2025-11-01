Un’intervista al Corriere della Sera ha riaperto uno dei dibattiti più antichi del calcio: chi è stato davvero il più grande di tutti? Tra Pelé, Maradona e Messi, le parole di Paulo Roberto Falcao, leggenda del Brasile e della Roma, hanno acceso nuove discussioni. L’ex centrocampista ha espresso un’opinione netta, collocando l’ex idolo del Napoli in una dimensione d’élite, ma leggermente più in basso rispetto al “Re del calcio”. “C’è Pelé. E poi ci sono gli altri”. “Non c’è neppure da discutere. C’è Pelé. E poi ci sono gli altri. Maradona è con Messi, Cruyff, Garrincha, Cristiano Ronaldo, Zico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, un grande campione della Serie A rompe il silenzio: “Pelé sopra tutti, anche di Maradona”