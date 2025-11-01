Napoli Suv si schianta contro una volante della polizia | morto un poliziotto rintracciato l' automobilista
L'auto di pattuglia è precipitata in un dirupo dopo lo scontro. Un secondo agente è rimasto ferito gravemente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Napoli, volante si schianta contro Suv con 5 giovani: muore poliziotto, grave il collega | L'incidente durante un inseguimento? - X Vai su X
L'incidente in provincia di Napoli. La vittima, 47 anni, sposato con tre figli, aveva sostituito un collega nel turno. Grave l'altro agente che si trovava in macchina con lui - facebook.com Vai su Facebook
Poliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Lo riporta today.it
Volante si schianta contro un suv che invade la corsia: morto un poliziotto, grave il collega. Conducente in fuga - Salerno: agente 47enne sbalzato fuori dall'auto di servizio. Segnala ilfattoquotidiano.it
Incidente a Torre del Greco, muore il poliziotto Aniello Scarpati: un suv si schianta contro la volante. In fuga l’uomo alla guida - Un violentissimo scontro nella notte lungo viale Europa ha spezzato la vita del capo pattuglia Aniello Scarpati, 47 anni, in servizio al commissariato di Torre del Greco. Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com