Napoli Suv impazzito con minori a bordo sperona una volante | muore un poliziotto un altro è grave

Tragico speronamento, nella notte, in provincia di Napoli. Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte lungo l’autostrada Napoli-Salerno, all’altezza di Torre del Greco. Un altro agente è rimasto ferito. La vittima aveva 47 anni, si chiamava Aniello Scarpati, ferito gravemente il collega 35enne. L’impatto è stato tremendo. I l capo pattuglia Scarpati è stato sbalzato ad oltre dieci metri di distanza ed è morto sul corpo. Soccorso, il collega alla guida, un agente 35enne, che ha riportato lesioni agli organi interni, è stato ricoverato presso l’ospedale del mare di Napoli ed è già stato sottoposto ad intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli, Suv impazzito con minori a bordo sperona una volante: muore un poliziotto, un altro è grave

