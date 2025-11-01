Napoli Suv contro una volante della polizia | morto l’agente Aniello Scarpati Non doveva essere in servizio

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. La volante sulla quale si trovava si è scontrata con un’altra auto, ferendo anche l’altro agente a bordo. La vittima è Aniello Scarpati, 47 anni, originario di Portici, che lavorava nel commissariato di Torre del Greco. In un primo momento, si è ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma gli inquirenti — che hanno operato sul posto tutta la notte — propendono per la perdita di controllo dell’autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante. I due poliziotti coinvolti nello scontro. 🔗 Leggi su Open.online

