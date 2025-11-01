Napoli Suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante | muore poliziotto | Era gentile con tutti un grande mediatore
Aneillo Scarpati aveva 47 anni, sposato con tre figli. Il collega operato nella notte all'ospedale del Mare di Napoli. L'autista del Suv è fuggito dopo lo scontro. Mattarella: «Cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
