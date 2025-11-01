Napoli Suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante | muore poliziotto | Era gentile con tutti un grande mediatore  

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aneillo Scarpati aveva 47 anni, sposato con tre figli. Il collega operato nella notte all'ospedale del Mare di Napoli. L'autista del Suv è fuggito dopo lo scontro. Mattarella: «Cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

napoli suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante muore poliziotto 160era gentile con tutti un grande mediatore160160

© Xml2.corriere.it - Napoli, Suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante: muore poliziotto | «Era gentile con tutti, un grande mediatore»  

Leggi anche questi approfondimenti

napoli suv 6 personeNapoli, suv con 6 giovani travolge una volante: morto un agente. Caccia all'autista - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Suv 6 Persone