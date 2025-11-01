Napoli suv con 6 giovani travolge una volante | morto un agente Caccia all' autista

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Un altro, Ciro Cozzolino, è gravemente ferito a causa di diverse fratture e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ancora da capire la dinamica dell'evento, ma pare che, intorno alle 2 di notte, la volante su cui viaggiavano i due agenti sia stata centrata da un Bmw X4 con a bordo 6 giovani, di cui 2 minorenni. La vettura, che viaggiava ad alta velocità nella corsia opposta nella zona di viale Europa, avrebbe sbandato e urtato la vettura della polizia, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

