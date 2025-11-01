Napoli suv con 5 giovani sbanda e travolge una volante | morto un agente grave un altro
Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Un altro, Ciro Cozzolino, è gravemente ferito e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ancora da capire la dinamica dell'evento, ma pare che, intorno alle 2 di notte, la volante su cui viaggiavano i due agenti sia stata centrata da un Bmw X4 con a bordo 5 giovani. La vettura, che viaggiava ad alta velocità nella corsia opposta nella zona di viale Europa, avrebbe sbandato e urtato la vettura della polizia, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
"La scuola prepara i giovani non per il presente, ma per il futuro che devono ancora inventare." -Maria Montessori Istituto Salesiani Via Alessandro Scarlatti 29, Napoli salesianivomero.it #SalesianiVomero #napoli #studenti #scuola #salesiani #istituto #in - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, suv con 5 giovani sbanda e travolge una volante: morto un agente, grave un altro - La vittima ha 47 anni ed era sposato con tre figli, si cerca l'autista della Bmw X4 ... Riporta msn.com
Napoli, volante si schianta contro Suv con 5 giovani: muore poliziotto, grave il collega |L'incidente durante un inseguimento - Il collega sottoposto a un delicato intervento intervento chirurgico all'ospedale del Mare di Napoli. Come scrive msn.com