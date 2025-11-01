Napoli Primavera – Juventus 2-0 | le parole di mister Rocco al termine della sfida

Gli azzurri escono dal “Giuseppe Piccolo” con un successo di livello contro i bianconeri. I ragazzi di mister Rocco ritrovano una vittoria importante dopo quasi tre mesi. Napoli che così sale a 7 punti in classifica, raggiungendo Cagliari, Torino e Lecce. Trionfo di carattere come ribadito dal tecnico degli azzurrini al termine della sfida. Le parole di mister Rocco al termine del trionfo contro la Juventus. Di seguito le parole del tecnico degli azzurrini: “Siamo crescendo, siamo un po’ più solidi. Oggi credo che non abbiamo concesso quasi nulla, qualche cross, qualche calcio d’angolo, però siamo stati perfetti sotto l’aspetto difensivo nella parte bassa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

