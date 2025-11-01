Napoli poliziotto muore in un incidente durante un inseguimento Grave il collega
Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: la volante sulla quale erano in servizio si è scontrata con un'altra auto, sembra durante un inseguimento . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altre letture consigliate
#Cronaca Napoli, anziano truffato di 60mila euro ma c’è il lieto fine: poliziotto blocca il bonifico in tempo - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. Da ilmessaggero.it
Poliziotto muore nel Napoletano in incidente con volante - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Segnala ansa.it
Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento: la volante si è scontrata con un'altra auto. Il collega in pericolo di vita - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Secondo msn.com