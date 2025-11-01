napoli poliziotto muore durante un inseguimento ferito un altro agente

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

