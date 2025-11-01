Napoli poliziotto muore durante un inseguimento Ferito un altro agente
Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilment - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, poliziotto muore durante un inseguimento. Ferito un altro agente - La volante su cui erano i due si è scontrata con un'altra auto ... Come scrive ilgiornale.it
Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. Lo riporta msn.com
Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento: la volante si è scontrata con un'altra auto. Il collega in pericolo di vita - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Si legge su msn.com