Napoli non solo Gilmour | ancora un infortunio contro il Como e cambio all’intervallo

Il Napoli vive un pomeriggio complicato al “Maradona”. Dopo il problema di Gilmour, un altro infortunio costringe Antonio Conte a cambiare i piani durante la sfida con il Como. All’intervallo, infatti, il tecnico azzurro decide di sostituire Leonardo Spinazzola, apparso già affaticato nei primi minuti. Un’altra tegola in una gara che si trasforma in un test di resistenza per gli azzurri. Spinazzola costretto al cambio. Durante il primo tempo si era già intuito che qualcosa non andasse. Spinazzola ha mostrato segni di disagio e Conte, dopo un confronto con lo staff medico, ha deciso di non rischiare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non solo Gilmour: ancora un infortunio contro il Como e cambio all’intervallo

