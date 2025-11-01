Tempo di lettura: 3 minuti L’istituzione di una zona rossa e misure straordinarie per la sicurezza in corso Garibaldi e zone limitrofe. La richiesta formale è stata deliberata dalla giunta della Municipalità 2, presieduta dal vicepresidente Luigi Petroli. L’atto porta la data del 30 ottobre scorso, e dovrà essere votato dal consiglio municipale. Se approvato, sarà indirizzato a Prefettura di Napoli, Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri. La Municipalità 2 invoca un intervento straordinario di controllo e sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire un presidio continuativo delle Forze dell’ordine in Corso Garibaldi (tratto tra Piazza Garibaldi e Piazza Nolana), Via Marvasi, Via Carmignano, Via Conforti, Via Marco Di Lorenzo, Via Caracciolo di Bella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Municipalità 2 chiede zona rossa in corso Garibaldi: “Residenti costretti a ‘coprifuoco’ dalle 17”