Napoli McTominay torna al Maradona | un anno dopo il Como lo scozzese è ancora il motore del gioco di Conte

"> Un anno dopo, la storia si ripete. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport ricorda che il primo sigillo di Scott McTominay in Serie A arrivò proprio contro il Como, il 4 ottobre 2024. Allora fu una vittima inconsapevole, oggi torna al Maradona per affrontare ancora gli uomini di Fabregas, stavolta da protagonista affermato e leader del Napoli di Antonio Conte. Lo scozzese, arrivato dalla Premier League per dominare, ha già collezionato diciassette gol in azzurro e rappresenta il simbolo del nuovo corso partenopeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, McTominay torna al Maradona: un anno dopo il Como, lo scozzese è ancora il motore del gioco di Conte

