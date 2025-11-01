Napoli McTominay mezzala è la formula scudetto Col Como tornano Rrahmani e Neres

Senza De Bruyne il Napoli riparte dal 4-3-3. Lo scozzese nel ruolo dell’anno scorso. E pure Lobotka sarà convocato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, McTominay mezzala è la formula scudetto. Col Como tornano Rrahmani e Neres

News recenti che potrebbero piacerti

Scott McTominay: da giocatore a fenomeno social, la sua aura conquista Napoli e il mondo - facebook.com Vai su Facebook

SCOTT - PSV-Napoli, McTominay una luce nel buio e unico sorriso in una notte da incubo, le pagelle dei quotidiani sportivi https://ift.tt/MFus5YU - X Vai su X

REPUBBLICA - Napoli-Como, McTominay giocherà nella sua posizione preferita: sarà la mezzala di inserimento - Repubblica propone un focus sul Napoli alla vigilia del match contro il Como: "Conte punterà su tutti i titolari che hanno riposato a Lecce. Segnala napolimagazine.com

Napoli, le ultime verso il Lecce: in attacco c'è Lucca, McTominay a riposo - Per prudenza, per esigenze, perché adesso bisogna far così: si chiamano rivoluzioni silenziose, diventano indispensabili quando giochi un giorno sì e l’altro pure, perlomeno ogni 72 o 96 ore, e non c’ ... Da msn.com

Napoli-Genoa, le probabili formazioni - 3 lasciando fuori De Bruyne, con McTominay mezzala sinistra. Scrive sport.sky.it