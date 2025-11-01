Napoli maxi rissa tra ambulanti in via Toledo | Si sono scontrati a colpi di cinture e pietre – il video

Maxi rissa in via Toledo, a Napoli, in una delle zone più frequentate da turisti e visitatori. Il video è stato pubblicato sui social dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta lo aveva ricevuto da un cittadino. Si tratta di un gruppo di venditori ambulanti della zona che, secondo le testimonianze, si sono scontrati “usando anche cinture e pietre”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, maxi rissa tra ambulanti in via Toledo: “Si sono scontrati a colpi di cinture e pietre” – il video

Contenuti che potrebbero interessarti

Porta Capuana, Napoli – Momenti di tensione ieri davanti ai bambini quando due donne sono arrivate alle mani, una brandendo una bottiglia di vetro. Fortunatamente la polizia, presente nell’area, ha sedato la rissa. L’abbandono storico della zona sembra av - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, maxi rissa a via Toledo tra venditori ambulanti: sassate per accaparrarsi un tratto di marciapiede - Nella tarda mattinata di oggi a Napoli, in via Toledo angolo via Trinità degli Spagnoli, gremita di turisti e residenti complice la ... Segnala msn.com

Napoli, rissa con sassate tra ambulanti in Via Toledo: panico tra i passanti - Una violenta rissa tra venditori ambulanti ha sconvolto la tarda mattinata di oggi in via Toledo, all’angolo con via Trinità degli Spagnoli, nel ... pupia.tv scrive

Rissa Violenta su Via Toledo a Napoli: Scontro tra Ambulanti per i Posti Vendita - Nella tarda mattinata di oggi, la centrale Via Toledo a Napoli, gremita di turisti e residenti per il ponte di Ognissanti, è stata teatro di una violenta rissa che ha coinvolto diversi venditori ambul ... Riporta vocedinapoli.it