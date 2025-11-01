Napoli l’annuncio che fa gioire i tifosi | riguarda il futuro di Conte

Il Napoli sta pianificando il futuro con continuità e stabilità. Dall’edizione odierna de La Repubblica filtrano segnali chiari: il ciclo di Antonio Conte sarebbe destinato a proseguire fino almeno al 30 giugno 2027. In un anno che segna il centenario del club partenopeo, la società vuole confermare il tecnico vincente, riconoscendogli piena fiducia dopo lo scudetto conquistato. Conferma fino al 2027. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli ha avviato i contatti per blindare Conte alla guida della squadra per la prossima stagione e oltre, fino al giugno 2027. La scelta appare strategica: una conferma che garantirebbe continuità dopo un successo storico, e che arriva nel momento del centenario della società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

