Continua la lotta civile e democratica delle lavoratrici e dei lavoratori del Burger King della Stazione Centrale di Napoli, da circa un mese in Assemblea Permanente all’interno dei locali improvvisamente chiusi per decisione di Grandi Stazioni Retail e della nuova azienda a marchio Burger King subentrata nella gestione. La UILTuCS, insieme alla Filcams, è al . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, la UILTuCS al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Burger King della Stazione Centrale