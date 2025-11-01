Napoli la chiesa madre del Cimitero di Poggioreale chiusa nel giorno dei defunti | è inagibile

Chiusa la chiesa madre del cimitero di Poggioreale a Napoli: versa in condizioni di degrado. La tradizionale Messa dei Defunti di domani, 2 novembre, sarà spostata nella chiesa Risorgeremo del Cimitero Nuovissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

