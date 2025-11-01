Napoli Juve Primavera 2-0 LIVE | raddoppia Gorica notte fonda per i bianconeri

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Napoli Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato 202526. La Juve Primavera vuole dare continuità al successo contro la Lazio: i bianconeri di Padoin sono ospiti del Napoli per centrare la seconda vittoria di fila e rilanciare le ambizioni in classifica. QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO PRIMAVERA CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Napoli Juve Primavera. 4? Cimmaruta chiede un rigore – Il Napoli reclama un penalty per un presunto tocco di mano sul tiro di Cimmaruta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juve primavera 2 0 live raddoppia gorica notte fonda per i bianconeri

© Juventusnews24.com - Napoli Juve Primavera 2-0 LIVE: raddoppia Gorica, notte fonda per i bianconeri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Primavera, Napoli-Juventus 2-0 (Saviano 19', Gorica 66'): raddoppio azzurro! - premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta 67' - Come scrive tuttonapoli.net

Primavera, Napoli-Juventus 1-0 (Saviano 19'): si va al riposo in vantaggio - Senza recupero si chiude la prima frazione di gioco, ben giocata dagli azzurrini che hanno risposto colpo ... Scrive tuttonapoli.net

Diretta Napoli Juventus Primavera/ Streaming video tv: partenopei ancora ultimi (1 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Primavera 2