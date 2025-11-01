Napoli Juve Primavera 2-0 LIVE | bianconeri due volte vicini al gol si salvano gli azzurri! Traversa di Lopez mentre sulla linea…

di Marco Baridon Napoli Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata del campionato 202526. La Juve Primavera vuole dare continuità al successo contro la Lazio: i bianconeri di Padoin sono ospiti del Napoli per centrare la seconda vittoria di fila e rilanciare le ambizioni in classifica. QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO PRIMAVERA CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Napoli Juve Primavera. 4? Cimmaruta chiede un rigore – Il Napoli reclama un penalty per un presunto tocco di mano sul tiro di Cimmaruta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

