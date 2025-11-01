Napoli Juan Jesus leader in campo e fuori | per Conte è una pedina fondamentale

Dailynews24.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della stagione la dirigenza azzurra farà le proprie valutazioni su diversi calciatori presenti in rosa. Alcuni di questi sono già destinati all’addio, altri, a sorpresa, potrebbero restare nonostante il loro contratto sia in scadenza al termine della stagione. Non è così scontata, infatti, la partenza di un altro giocatore del NapoliJuan Jesus. Nonostante . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Juan Jesus parla da leader: “A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, qui mi sento a casa” - Il difensore azzurro ha trattato vari temi a cuore dei napoletani. Scrive internapoli.it

napoli juan jesus leaderNM LIVE - Savino: "Napoli, Juan Jesus una garanzia, vorrei rivedere al più presto Hojlund e Neres insieme, gli azzurri hanno diverse soluzioni" - ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... Riporta napolimagazine.com

napoli juan jesus leaderJUAN JESUS - Napoli-Inter, colonna portante della difesa, le pagelle dei quotidiani sportivi - Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Juan Jesus, difensore del Napoli, nel match vinto in casa contro l'Inter. napolimagazine.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juan Jesus Leader