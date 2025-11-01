Napoli Juan Jesus leader in campo e fuori | per Conte è una pedina fondamentale

Al termine della stagione la dirigenza azzurra farà le proprie valutazioni su diversi calciatori presenti in rosa. Alcuni di questi sono già destinati all’addio, altri, a sorpresa, potrebbero restare nonostante il loro contratto sia in scadenza al termine della stagione. Non è così scontata, infatti, la partenza di un altro giocatore del Napoli: Juan Jesus. Nonostante . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Ci sono due Batman a Napoli... Juan Jesus festeggia le 400 partite in carriera ed elegge Marianucci come sue erede, dopo il travestimento alla festa di halloween azzurra "Sei sulla buona strada per raggiungermi" #SSCNapoli #Marianucci #JuanJe - facebook.com Vai su Facebook

Juan Jesus: “Immortale? #Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..." - X Vai su X

Juan Jesus parla da leader: “A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, qui mi sento a casa” - Il difensore azzurro ha trattato vari temi a cuore dei napoletani. Scrive internapoli.it

NM LIVE - Savino: "Napoli, Juan Jesus una garanzia, vorrei rivedere al più presto Hojlund e Neres insieme, gli azzurri hanno diverse soluzioni" - ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... Riporta napolimagazine.com

JUAN JESUS - Napoli-Inter, colonna portante della difesa, le pagelle dei quotidiani sportivi - Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Juan Jesus, difensore del Napoli, nel match vinto in casa contro l'Inter. napolimagazine.com scrive