Napoli Inter il retroscena di Scarpini | Ecco cos’ha detto Acerbi a Mariani nel tunnel

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . La rivelazione del giornalista. Il rigore concesso al Napoli nel corso della sfida contro l’Inter continua a far discutere. Intervenuto a Telelombardia, il giornalista Roberto Scarpini ha svelato un retroscena avvenuto nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo. Protagonista della protesta è stato il difensore nerazzurro Francesco Acerbi. Nel momento in cui l’arbitro Maurizio Mariani stava rientrando in campo, Acerbi lo ha intercettato, contestando duramente la decisione. Il difensore ha riferito all’arbitro di aver rivisto le immagini negli spogliatoi, ribadendo che il calcio di rigore assegnato per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo era “assolutamente” inesistente. 🔗 Leggi su Internews24.com

napoli inter il retroscena di scarpini ecco cos8217ha detto acerbi a mariani nel tunnel

© Internews24.com - Napoli Inter, il retroscena di Scarpini: «Ecco cos’ha detto Acerbi a Mariani nel tunnel»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli inter retroscena scarpiniNapoli-Inter, retroscena di mercato: Maradona voleva Zenga, la Fiorentina aveva venduto Berti a Ferlaino - L'ex centrocampista nerazzurro e l'ex massaggiatore parlano in vista dello scontro diretto in Serie A. Secondo msn.com

napoli inter retroscena scarpiniNapoli-Inter, scintille Conte-Lautaro: cosa si sono urlati, il retroscena in nerazzurro - Urla, gestacci e offese: un brutto episodio che non nasce dal nulla ma affonda le radici nell'esperienza comune in nerazzurro. Lo riporta sport.virgilio.it

Gazzetta - Napoli-Inter, il retroscena: Marotta negli spogliatoi all'intervallo, diceva questo - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’ Inter, sarebbe sceso negli spogliatoi durante l'intervallo, visibilmente contrariato per un episodio arbitrale che aveva assegnato un calcio di rigore ... Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Retroscena Scarpini