Inter News 24 . La rivelazione del giornalista. Il rigore concesso al Napoli nel corso della sfida contro l’Inter continua a far discutere. Intervenuto a Telelombardia, il giornalista Roberto Scarpini ha svelato un retroscena avvenuto nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo. Protagonista della protesta è stato il difensore nerazzurro Francesco Acerbi. Nel momento in cui l’arbitro Maurizio Mariani stava rientrando in campo, Acerbi lo ha intercettato, contestando duramente la decisione. Il difensore ha riferito all’arbitro di aver rivisto le immagini negli spogliatoi, ribadendo che il calcio di rigore assegnato per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo era “assolutamente” inesistente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, il retroscena di Scarpini: «Ecco cos’ha detto Acerbi a Mariani nel tunnel»