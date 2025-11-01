Napoli-Inter ancora caos | interviene la Figc stangata per Conte

A distanza di diversi giorni si torna a parlare di Napoli-Inter: un episodio in particolare è finito sotto i riflettori, Conte nei guai Nonostante il big match tra Napoli e Inter si sia concluso ormai da diversi turni di Serie A, la sfida disputata allo stadio Diego Armando Maradona, che aveva visto prevalere la squadra di Antonio Conte, torna nuovamente al centro dell’attenzione. Nel corso della sfida al Maradona tra Napoli e Inter sono stati i padroni di casa ad avere la meglio sui rivali nerazzurri, vincendo per un netto 3-1. Tuttavia, alcuni episodi in particolare hanno accesso il match e soprattutto la tensione tra le due panchine, come il duro scontro in campo tra il capitano della Beneamata, Lautaro Martinez, e lo stesso tecnico partenopeo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

