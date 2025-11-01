Un pareggio a reti bianche in casa, contro un avversario ostico ma non di prima fascia. Per la logica del tifo, un risultato deludente. Per la logica di Antonio Conte, invece, un’ottima prestazione. Le parole del tecnico del Napoli dopo lo 0-0 con il Como non sono un semplice commento a caldo, ma una raffinata operazione di comunicazione. Una mossa strategica per blindare la squadra e mandare un messaggio preciso all’ambiente: il “fortino Napoli” è iniziato. Napoli-Como, Spinazzola in azione Perché Conte è contento di un pareggio per 0-0?. La risposta non è nella partita, ma nella psicologia. Conte sta costruendo un’identità. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli frena ma Conte stupisce tutti: “Sono più contento oggi”. La mossa del tecnico che nessuno si aspettava