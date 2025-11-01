Napoli ennesimo infortunio | KO anche Gilmour ecco perché non è entrato Lobotka

Attorno ai quaranta minuti di gioco, anche Billy Gilmour alza bandiera bianca per infortunio ma Lobotka non entra al suo posto Dopo una buona mezz’ora, Gilmour deve arrendersi ad un infortunio. Un grave problema per Antonio Conte che perde un’altra pedina in vista delle prossime partite. Per Gilmour si tratta di un problema muscolare, l’ennesimo di questa rosa che da quando è iniziata la stagione è stata martoriata da infortuni. Billy Gilmour (ANSA) Calciomercato.it Al momento del cambio, Conte ha parlato anche con Lobotka per chiedere se potesse entrare al posto dello scozzese. Il giocatore slovacco, tornato proprio da un problema muscolare, non se la sentiva di giocare così tanti minuti al suo rientro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

