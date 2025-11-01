Napoli Dries Mertens potrebbe ritornare in giacca e cravatta

Dries Mertens e Napoli, una storia d’amore che sembra non voler finire mai. Dopo aver fatto sognare un’intera città a suon di gol, il belga, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club azzurro, potrebbe presto tornare all’ombra del Vesuvio. Non più con gli scarpini ai piedi, ma con giacca e cravatta, nelle . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche questi approfondimenti

Napolità. . Mertens vs Cavani? In un Psv Napoli, Dries fece delle dichiarazioni screditanti verso Edinson Cavani ? Ma poi il futuro ha preso una piega insapettata Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al post Iscri - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, i buoni propositi di Mertens: - I gol degli ultimi anni l’hanno trasformato in bomber, ma nel cuore di Napoli e dei napoletani Dries Mertens c’è entrato con quella napoletanità semplice che ha colpito nel segno. Da ilmattino.it

Mertens: "Mi affascina l'idea di tornare al Napoli. De Bruyne? Non so nulla, ma ne sarei felice" - In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte della città di Napoli, Dries Mertens ha condiviso emozioni e riflessioni profonde sul suo legame con la città, il club e il suo ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Dries Mertens cittadino onorario: «Napoli, mi hai cambiato la vita» - Dries Mertens fa il suo ingresso nel cortile del Maschio Angioino con un elegantissimo abito beige. Scrive ilmattino.it