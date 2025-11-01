Napoli – Como | un sabato di grande calcio al Maradona

Tante sfide nella sfida oggi al Maradona con un Napoli che, dopo aver ritrovato entusiasmo e punti, grazie alle prestazioni con l’Inter e quella di Lecce, punta a consolidare il primato provando a sfruttare eventuali passi falsi delle contendenti. Non sarà facile. Analizziamo il Como di Fabregas. Il Como di Fabregas a Napoli. Cesc Fabregas nell’ultimo turno è tornato al 4-2-3-1 e al Maradona dovrebbe presentare questo sistema tattico. Dunque, Butez tra i pali, in difesa Ramon e Kempf al centro, sicuri del posto, mentre sulle corsie laterali sarà ballottaggio Smolcic-Posch e Valle-Moreno. In mediana pronti Da Cunha e Perrone, davanti a loro, sulla trequarti intoccabile Nico Paz, poi testa a testa tra Addai e Kuhn e tra Rodriguez e Diao. 🔗 Leggi su Parlami.eu

