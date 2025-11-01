Il tecnico dei Campioni d’Italia perde le staffe e urla all’indirizzo del collega suo giocatore al Chelsea Scintille tra Conte e Fabregas nel corso del primo tempo della sfida tra Napoli e Como in corso al ‘Maradona’ e valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. L’episodio poco dopo il rigore parato – il sesto nelle ultime dieci partite – da Milinkovic-Savic, stavolta a Morata, il quale però ha calciato malissimo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il tecnico degli azzurri è andato su tutte le furie dopo che, a suo avviso, un giocatore del Como aveva simulato di aver subito un fallo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Como, scintille Conte-Fabregas: “L’avete preparata così”