Napoli-Como probabili formazioni e dove vederla | azzurri in campo per la fuga in Serie A
Napoli e Como si affrontano nella decima giornata di Serie A. Conte punta alla fuga, Fabregas cerca l’impresa. Tutte le info su formazioni, data e diretta tv. Sfida ad alta quota al Maradona per la decima giornata di Serie A 20252026. Napoli e Como arrivano all’appuntamento in grande forma: gli azzurri, primi in classifica insieme alla Roma, vogliono confermare il momento positivo dopo i successi su Inter e Lecce. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
