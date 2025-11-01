Napoli-Como | orario probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, sabato 1 novembre, gli azzurri affrontano il Como allo stadio Maradona nella decima giornata di Serie A. Gli azzurri comandano in classifica con 21 punti, mentre i lombardi di Cesc Fabregas sono sorprendentemente quinti a 16 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

La decima giornata si apre alle 15 con Udinese-Atalanta e si chiuderà alle 20:45 con Cremonese-Juve. In mezzo Napoli-Como alle 18 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como - X Vai su X

Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Il Napoli ospita il Como all'incontro valido per la 10ª giornata di campionato. Lo riporta tuttosport.com

Napoli – Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Riporta generationsport.it

Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla - Oggi, sabato 1 novembre, gli azzurri affrontano il Como allo stadio Maradona nella decima giornata di Serie A. Riporta reggiotv.it