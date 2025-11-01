Napoli-Como | orario formazioni e diretta tv della decima giornata di Serie A

Oggi, sabato 1 novembre 2025, il Napoli torna protagonista in Serie A ospitando il Como allo stadio Diego Armando Maradona per la decima giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte guida la classifica con 21 punti, mentre i lombardi di Cesc Fabregas, rivelazione del torneo, occupano la quinta posizione con 16 punti. Orario e probabili formazioni di Napoli-Como. La sfida tra Napoli e Como prenderà il via alle ore 18,00. Ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori: Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

