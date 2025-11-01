Napoli-Como le pagelle | Milinkovic Savic ancora decisivo
Le pagelle di Napoli-Como 0-0:Milinkovic Savic 7Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Spinazzola 6Anguissa 6, Gilmour 6, McTominay 6.5Politano 6, Hojlund 5.5, Neres 6Elmas 6.5, Gutierrez 6, Lang 6, Lobotka sv, Lucca svConte 6Zufferli 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Milinkovic Savic. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, in campo Cremonese-Juventus: la prima di Spalletti Napoli-Como 0-0: i lariani fermano i partenopei al Maradona. Udinese-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie- - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Le pagelle di Napoli-Como, i top e i flop della partita del Maradona - Il match delle 18 tra Napoli e Como finisce con il risultato di 0- Scrive ilmattino.it
Napoli-Como 0-0 pagelle: Fabregas incarta Conte, Milinkovic-Savic superman para un altro rigore - 0, i top e flop: McTominay, Buongiorno e Spinazzola i migliori nel Napoli. Segnala sport.virgilio.it
Napoli-Como 0-0, le pagelle: Rrahmani, dov'eravamo rimasti? Brutto rigore di Morata - Pigro in uscita, causa un calcio di rigore ma si fa perdonare. Lo riporta tuttomercatoweb.com