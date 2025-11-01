Napoli-Como le formazioni ufficiali Rrahmani e Buongiorno dal 1? 4-3-3 con Neres e Hojlund
Alle 18 la sfida valida per la decima giornata di Serie A tra Fabregas e Conte al Maradona: sono state diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali sia del Napoli che del Como. Di seguito i 22 che scenderanno in campo. Napoli-Como, le formazioni ufficiali. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Elmas, Olivera, Juan Jesus, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Lobotka, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino, Lang, Lucca. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
