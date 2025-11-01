Napoli-Como è appena cominciata ma dopo appena 7 minuti è arrivata la prima notizia degna di essere menzionata. Il Como di Fabregas ha perso ad inizio match uno dei suoi uomini più importanti: Kempf si scontra con un compagno di squadra e prende una brutta distorsione alla caviglia. È stato costretto a chiedere il cambio. Napoli-Como, Kempf alza bandiera bianca al 7?: infortunio pesante per Fabregas. Distorsione alla caviglia quindi per Kempf che è costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff medico e visibilmente dolorante. Al suo posto Cesc Fabregas ha schierato Diego Carlos. Poco dopo ha preso un colpo alla testa Morata ma nulla di preoccupante: l’attaccante è rimasto in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Como, infortunio dopo soli 7?: problemi alla caviglia