Napoli-Como il punto di Sky Sport sulla probabile | Conte scioglie i dubbi
Il Napoli di Conte, questo pomeriggio alle ore 18:00, scenderà in campo al Maradona per affrontare il Como di Fabregas. Sarà una sfida tutt’altro che scontata e per questo motivo il tecnico partenopeo sta ragionando su ogni dettaglio. A fare il punto delle probabili è stata pochi minuti fa la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui Antonio Conte avrebbe sciolto anche gli ultimi dubbi. Napoli-Como, le scelte di Conte secondo ‘Sky Sport’: si rivede un azzurro dal 1?. Il Napoli di Antonio Conte non vuole perdere la vetta della classifica e vuole, complice il proprio pubblico, puntare a conquistare altri tre punti in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NOA LANG: new look pazzesco per NAPOLI-COMO, che taglio! ECCO IL VIDEO https://bit.ly/4oTiMYV - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como - X Vai su X
Napoli-Como, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Como è la partita della 10a giornata di Serie A in programma oggi sabato 1 novembre alle ore 18. fanpage.it scrive
Napoli-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari - Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky. Scrive sport.sky.it
Dove vedere Napoli-Como, Cremonese Juventus e le altre partite di oggi in serie A - In serata l'esordio di Spalletti sulla panchina della Juventus, di scena in casa della Cremonese. Secondo msn.com