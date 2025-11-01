Napoli-Como Fabregas | Avremmo potuto vincere Conte? Al Chelsea mi insegnò un aspetto fondamentale

Napoli e Como sono usciti con un solo puto a testa dallo stadio Maradona. Entrambe le squadre hanno provato a vincere la gara, ma non ci sono riuscite. Qualche battibecco a distanza tra Conte e Fabregas, ma nel post partita sono arrivati i complimenti dello spagnolo. Fabregas elogia Conte: parole al miele per il suo ex allenatore. Cesc Fabregas ha parlato del suo vecchio allenatore dopo qualche battuta a distanza nel pareggio del Maradona. “ Avremmo potuto vincere oggi. Conte? mi ha insegnato le preventive quando ero al Chelsea, ma sono 8 anni che abbiamo finito di lavorare insieme. Faceva cose molto diverse rispetto a quelle che fa oggi, e questo mi dimostra che è un allenatore bravissimo, che si evolve e continua a migliorare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

